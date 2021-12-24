24.12.2021 06:00

Потепление, шквалы, метель: прогноз погоды в Харькове на пятницу, 24 декабря

Пятница начнется ясным утром, затем небо затянут облака и будет пасмурно. Днем начнется снегопад, который усилится к вечеру.





Активный теплый фронт придет в Харьков, и нас снова ожидает перемена погоды. После ночных холодов до -18°C температура в течение дня повысится до 4-7 градусов мороза. Днем и вечером начнется снег и метель, усилится юго-восточный ветер до 15-20 м/с. На дорогах сохранится гололедица, местами образуются снежные заносы и снежный накат. Погодные условия будут соответствовать первому, желтому, уровню опасности. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 24 декабря:

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -14°...-11°C (ощущается как -22°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -8°...-6°C (ощущается как -16°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с, порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -4°...-2°C (ощущается как -12°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 25%. В начале суток будут происходить слабые магнитные бури. После полудня геомагнитная обстановка будет приходить в норму. Метеозависимым людям нужно быть внимательнее к собственному самочувствию.



Народные приметы. Погоду 24 декабря определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.