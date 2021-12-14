Прогноз погоды в Харькове на вторник, 14 декабря

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -5°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха 0...+2°C (ощущается как -4°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи сообщают о низкой солнечной активности. Поэтому и ожидать магнитных бурь в этот день не стоит.
Народные приметы. Если ветер с юго-западного переходил на западный или северо-западный, ждали усиления морозов.
Если ночное небо усыпано звездами, то на следующий день ударит лютый мороз.
Главным ключом к успеху станет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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