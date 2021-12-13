13.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 13 декабря

Начало недели будет пасмурным, без существенных осадков. Утром слабый туман.





Под влиянием западной периферии антициклона в Харьковской области сохранится пасмурная без существенных осадков погода. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 13 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1...+3°C (ощущается как -5°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Вспышек и возмущений на Солнце не ожидается. Космическая погода не испортит самочувствие даже метеозависимым людям.



Народные приметы. Если 13 декабря пойдет снег и не растает, то будет лежать еще 110 дней.



Если огонь в печи горит красным пламенем, то скоро начнется стужа, а если белым – оттепель.



Перед тем, как набрать из проруби воды, ее слушали. Если слышался шум, то быть метели, а если стояла тишина, то зима будет спокойной.