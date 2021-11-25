Прогноз погоды в Харькове на четверг, 25 ноября

Облака на небе задержатся почти до самого вечера. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...+1°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -6°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. В течение всего дня будут происходить небольшие геомагнитные колебания, которые не станут причиной возникновения магнитных бурь.
Народные приметы. Этот день определял погоду на декабрь.
Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.
А если холода не наступили – весна придет раньше обычного.
Будьте готовы к тому, что все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Посвятите день творчеству – и яркие впечатления вам гарантированы.
Облака на небе задержатся почти до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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