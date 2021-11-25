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25.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 25 ноября

Облака на небе задержатся почти до самого вечера. Без осадков.


РЕДПОСТ

Ново-Баварский парк в Харькове

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...+1°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с​​. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -6°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. В течение всего дня будут происходить небольшие геомагнитные колебания, которые не станут причиной возникновения магнитных бурь.

Народные приметы. Этот день определял погоду на декабрь.

Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.

А если холода не наступили – весна придет раньше обычного.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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