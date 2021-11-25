25.11.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 25 ноября

Облака на небе задержатся почти до самого вечера. Без осадков.



РЕДПОСТ





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...+1°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с​​. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -6°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. В течение всего дня будут происходить небольшие геомагнитные колебания, которые не станут причиной возникновения магнитных бурь.



Народные приметы. Этот день определял погоду на декабрь.



Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.



А если холода не наступили – весна придет раньше обычного.