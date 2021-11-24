Прогноз погоды в Харькове на среду, 24 ноября

Антициклон Walpurga принесет в Харьков холодную и сухую погоду.
Под влиянием антициклона в Харьков снова придут морозы: температура воздуха ночью опустится до 6-11 градусов мороза, днем в городе около нуля градусов. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6°...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...-1°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидаются низкие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания.
По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.
Хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Антициклон Walpurga принесет в Харьков холодную и сухую погоду.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
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