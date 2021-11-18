    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 18 ноября
18.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 18 ноября

Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 18 ноября 2021 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6°...0°C (ощущается как -10°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 2 м/с​​. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь специалисты не прогнозируют. В течение всего дня ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания.

Народные приметы. В этот день погоду определяли так: если стелется туман — будет тепло, а если иней на деревьях, надо готовится к морозу.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.11 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 17 ноября 16.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 16 ноября 15.11 Общество Циклон из Скандинавии принесет в Харьков похолодание и не только
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 