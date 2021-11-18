Прогноз погоды в Харькове на четверг, 18 ноября

Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6°...0°C (ощущается как -10°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь специалисты не прогнозируют. В течение всего дня ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания.
Народные приметы. В этот день погоду определяли так: если стелется туман — будет тепло, а если иней на деревьях, надо готовится к морозу.
Обострится конкуренция в любых сферах жизни. Чтобы реализовать предоставленные возможности, сосредоточьтесь на достижении своих целей, а не на выяснении того, кто главней.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Этот День был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.
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