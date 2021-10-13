13.10.2021 06:01 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 13 октября

Харьков ожидает еще один пасмурный день. Днем ​​ожидается мелкий дождь.





О среду Харьков будет находиться в теплом секторе южного циклона. Синоптики прогнозируют теплую и преимущественно без осадков погоду. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +9°...+12°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 51%. Температура воздуха +16°...+18°C (ощущается как +19°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +15°...+14°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Несмотря на то, что 13 октября 2021 года ожидается училднгие геомагнитных колебаний, это не приведет к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. В этот день наблюдали за журавлями: если они уже отлетели, значит будет ранняя и холодная зима.