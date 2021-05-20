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20.05.2021  14:57   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 21 мая

Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 40%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +16°...+20°C (ощущается как +18°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +19°...+15°C (ощущается как +15°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидаются небольшие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. Если утром небо красное – скоро пойдет дождь.

Если день ясный – летом не будет грибов. Если льет, как из ведра – грибов будут полные лукошки.

Хмурые дождевые облака плывут кучами – будет ненастье.

Красный закат говорит о том, что погода будет хорошей еще несколько дней.

Если луна на небе в туманной поволоке – погода скоро испортится.

На черемухе много цвета – лето будет дождливым.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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