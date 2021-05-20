20.05.2021 14:57

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 21 мая

Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.



// РЕДПОСТ

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 40%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +16°...+20°C (ощущается как +18°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +19°...+15°C (ощущается как +15°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидаются небольшие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Если утром небо красное – скоро пойдет дождь.



Если день ясный – летом не будет грибов. Если льет, как из ведра – грибов будут полные лукошки.



Хмурые дождевые облака плывут кучами – будет ненастье.



Красный закат говорит о том, что погода будет хорошей еще несколько дней.



Если луна на небе в туманной поволоке – погода скоро испортится.



На черемухе много цвета – лето будет дождливым.