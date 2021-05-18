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18.05.2021  16:39   

Дожди принесут прохладу: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 19 мая

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Кратковременный дождь, местами гроза.

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Утром пасмурно, вероятность осадков 92%. Температура воздуха +14°...+15°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-ыосточный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 48%. Температура воздуха +17°...+19°C (ощущается как +17°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 66%. Температура воздуха +17°...+15°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Повышение активности Солнца не приведет к возникновению магнитных бурь. Но метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.

Народные приметы. Утром стоит туман – осадков не будет.

Обильное выпадение росы указывало на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.

В старину 19 мая с самого утра взрослые и дети ходили босиком по росе. Считалось, что она в этот день обладает чудодейственной силой. Малышам разрешалось даже покувыркаться в траве. Так они больше «вберут» здоровья и силы.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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