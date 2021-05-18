На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Кратковременный дождь, местами гроза.
Утром пасмурно, вероятность осадков 92%. Температура воздуха +14°...+15°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-ыосточный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 48%. Температура воздуха +17°...+19°C (ощущается как +17°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 66%. Температура воздуха +17°...+15°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 15%. Повышение активности Солнца не приведет к возникновению магнитных бурь. Но метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.
Народные приметы. Утром стоит туман – осадков не будет.
Обильное выпадение росы указывало на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.
В старину 19 мая с самого утра взрослые и дети ходили босиком по росе. Считалось, что она в этот день обладает чудодейственной силой. Малышам разрешалось даже покувыркаться в траве. Так они больше «вберут» здоровья и силы.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков, гораздо уместнее будет жить по формуле: «Да – это да, нет – это нет, остальное – от лукавого».
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Кратковременный дождь, местами гроза.
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник.
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