Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 17 мая

Ясное утро сменят пасмурные день и вечер. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+22°C (ощущается как +18°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 36%. Температура воздуха +25°...+30°C (ощущается как +27°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 54%. Температура воздуха +24°...+19°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 15%. Ожидается повышение активности Солнца, что не приведет к возникновению магнитных бурь. Но метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.
Народные приметы. Наши предки в этот день ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный.
Неяркое, в дымке, солнце – к продолжительной плохой погоде.
Носящиеся по небу стайки воробьев предвещают ветреную погоду.
Кукует кукушка – погода будет хорошей.
Множество майских жуков говорит о скорой засухе.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В выходные синоптики обещают до 30 градусов тепла и преимущественно солнечную погоду.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
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