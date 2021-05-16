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16.05.2021  14:04   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 17 мая

Ясное утро сменят пасмурные день и вечер. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.


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пейзаж харьков

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+22°C (ощущается как +18°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 36%. Температура воздуха +25°...+30°C (ощущается как +27°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 54%. Температура воздуха +24°...+19°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Ожидается повышение активности Солнца, что не приведет к возникновению магнитных бурь. Но метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.

Народные приметы. Наши предки в этот день ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный.

Неяркое, в дымке, солнце – к продолжительной плохой погоде.

Носящиеся по небу стайки воробьев предвещают ветреную погоду.

Кукует кукушка – погода будет хорошей.

Множество майских жуков говорит о скорой засухе.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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