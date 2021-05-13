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13.05.2021  13:08   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 14 мая

Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 32%. Температура воздуха +13°...+18°C (ощущается как +14°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 23%. Температура воздуха +21°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +23°...+19°C (ощущается как +23°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Повышение активности Солнца не приведет к возникновению магнитных бурь. Но метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.

Народные приметы. Если солнце при восходе ясное - все лето будет красное, погожее.

Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму.

Вечерняя роса – к хорошей погоде на следующий день.

Если муравьи суетились в муравейнике, то ожидается ненастная погода, которая простоит почти месяц.

В это время в старину провожали весну и встречали пролетье.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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