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12.05.2021  06:31   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 12 мая

Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.

Утром пасмурно, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +9°...+10°C (ощущается как +6°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 84%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +10°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +12°...+9°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Ожидаются только небольшие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.

Звездное небо ночью 12 мая предвещает богатый урожай.

Молния перед дождем – осадки будут идти долго.

Иволга кричит и ее крик похож на кошачий – скоро пойдет дождь.

Муравьи срочно перебираются на сухой твердый грунт – жди затяжных ливней.

Много майских жуков – к засушливым дням.

Береза распустила листья раньше ольхи – летом засуха будет, если наоборот - лето будет дождливым.

12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год».

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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