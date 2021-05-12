12.05.2021 06:31

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 12 мая

Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.

Утром пасмурно, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +9°...+10°C (ощущается как +6°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 84%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +10°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +12°...+9°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Ожидаются только небольшие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.



Звездное небо ночью 12 мая предвещает богатый урожай.



Молния перед дождем – осадки будут идти долго.



Иволга кричит и ее крик похож на кошачий – скоро пойдет дождь.



Муравьи срочно перебираются на сухой твердый грунт – жди затяжных ливней.



Много майских жуков – к засушливым дням.



Береза распустила листья раньше ольхи – летом засуха будет, если наоборот - лето будет дождливым.



12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год».