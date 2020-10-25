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25.10.2020  13:09   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник 26 октября (РЕДПОСТ)

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+9°C (ощущается как +8°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+15°C (ощущается как +14°C). Вечер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +12°...+11°C (ощущается как +12°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 25%. Будет наблюдаться повышение солнечной активности. Но магнитных бурь не ожидается. Тем не менее, метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.

Народные приметы. Если солнце на восходе появляется из-за туч, то погода будет очень переменчивой.

Утренняя заря серая, без ярких красных тонов, без ветра — к хорошей погоде.

Облака быстро бегут по небу с южной стороны – следует в ближайшее время ожидать непогоды.

Днем и ночью температура воздуха почти не изменяется — к затяжной пасмурной погоде.

Воробьи в воде плещутся – к дождю.

Кошка лижет хвост, прячет голову – к ненастью.

В этот день внимательно слушали петуха. Если петух запевал раньше девяти часов вечера, назавтра ожидали дождь.

Тэги:  погода, прогноз погоды, октябрь, туман, харьков
 
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