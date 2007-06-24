Панели и проститутки Харькова. Ночной «Дозор»

В пятницу вечером «Дозор» совершил рейд по основным харьковским панелям: от Сумской и Рымарской, до Московского проспекта и Полтавского Шляха. Главная примета последних 10 дней — почти полное отсутствие «ночных бабочек» на протяжении ночи «под фонарем» возле Аптеки №2 на площади Конституции.
Тому есть вполне логичное объяснение. А именно: психологическая травма после взрыва возле горисполкома в ночь на 13 июня. Таксисты говорят, что металлические шарики (начинка фугаса) долетели даже до традиционной панели в центре города. По словам очевидцев, в тот момент (около часа ночи) там собралось не менее десяти путан.
С 22 до 23 часов корреспондент «Дозора» констатировал устойчивый спрос на «живой товар» на Полтавском шляхе и вдоль всего Московского проспекта (остановка на ул. Кооперативной, пл. Руднева, ул. Богдана Хмельницкого). Одна-две дежурных «модели» успевали простоять не более 10 минут. Цена на классические услуги здесь такая же, как и в целом по городу: 200 гривен в час, 200 долларов за ночь. Неопытные путаны, работающие на свой страх и риск, без прикрытия, могут и уступить: до 150 гривен и 150 долларов соответственно. Качество услуг при этом, впрочем, сильно хромает.
В 11 часов вечера оживает главная панель города — возле входа в Горремстррой, по Рымарской, 23, перед филармонией. По отзывам людей бывалых, здесь вас обслужат по наивысшему разряду. До часу ночи — именно это время для поиска приключений является оптимальным — перебоев с девчонками нет, проблем с выбором — тоже. Торговаться бессмысленно: демпинг здесь не в моде. Из саун предлагают несколько вариантов на Москалевке или (это единственное место откуда в сауну ходят пешком) — ближайшую точку с обратной стороны ХАТОБ.
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Комментариев: 2
Олег
// 2017-07-18 13:11:44
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Все харьковские панели давно уже в интернете. Вот один из таких сайтов http://easygirls.org. А то, что вы там исследуете, точки для немытых дальнобойщиков.
Алекс
// 2019-02-05 00:50:32
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Нет на таких https://smsex.com.ua/board/sex-dating/prostitutki/kiev
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от радикальных шагов лучше воздержаться.
В Харькове утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.
15 сентября 1885 года состоялось официальное открытие Харьковского практического технологического института.
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