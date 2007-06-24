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24.06.2007  12:51   

Панели и проститутки Харькова. Ночной «Дозор»

В пятницу вечером «Дозор» совершил рейд по основным харьковским панелям: от Сумской и Рымарской, до Московского проспекта и Полтавского Шляха. Главная примета последних 10 дней — почти полное отсутствие «ночных бабочек» на протяжении ночи «под фонарем» возле Аптеки №2 на площади Конституции.

Тому есть вполне логичное объяснение. А именно: психологическая травма после взрыва возле горисполкома в ночь на 13 июня. Таксисты говорят, что металлические шарики (начинка фугаса) долетели даже до традиционной панели в центре города. По словам очевидцев, в тот момент (около часа ночи) там собралось не менее десяти путан.

С 22 до 23 часов корреспондент «Дозора» констатировал устойчивый спрос на «живой товар» на Полтавском шляхе и вдоль всего Московского проспекта (остановка на ул. Кооперативной, пл. Руднева, ул. Богдана Хмельницкого). Одна-две дежурных «модели» успевали простоять не более 10 минут. Цена на классические услуги здесь такая же, как и в целом по городу: 200 гривен в час, 200 долларов за ночь. Неопытные путаны, работающие на свой страх и риск, без прикрытия, могут и уступить: до 150 гривен и 150 долларов соответственно. Качество услуг при этом, впрочем, сильно хромает.

В 11 часов вечера оживает главная панель города — возле входа в Горремстррой, по Рымарской, 23, перед филармонией. По отзывам людей бывалых, здесь вас обслужат по наивысшему разряду. До часу ночи — именно это время для поиска приключений является оптимальным — перебоев с девчонками нет, проблем с выбором — тоже. Торговаться бессмысленно: демпинг здесь не в моде. Из саун предлагают несколько вариантов на Москалевке или (это единственное место откуда в сауну ходят пешком) — ближайшую точку с обратной стороны ХАТОБ.

Видео

«Девочки» на Рымарской»

Сколько стоит проститутка в театре?

Тэги:  проститутки, харькова
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Комментариев: 2

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Олег // 2017-07-18 13:11:44 // Ответить
Все харьковские панели давно уже в интернете. Вот один из таких сайтов http://easygirls.org. А то, что вы там исследуете, точки для немытых дальнобойщиков.

Алекс // 2019-02-05 00:50:32 // Ответить
Нет на таких https://smsex.com.ua/board/sex-dating/prostitutki/kiev

 

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