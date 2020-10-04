ФОТО: В Харькове проходит международный марафон (РЕДПОСТ)

Харьковский международный марафон - ежегодный марафон, который обычно пролегает по центральным улицам города и проходит в апреле. Однако в 2020 году, в связи с мировой пандемией коронавируса, проведение марафона было перенесено на 3, 4 октября.
Изменился и его маршрут. Теперь он проходит по Лесопарку и велодорожке вдоль Белгородского шоссе. Подробнее о расписании, маршрутах и результатах можно узнать здесь.
В этом году на разные дистанции марафона зарегистрировалось более 3 тыс. участников из разных городов Украины и зарубежных стран.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оказаться глубокими и оставить долгий след.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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