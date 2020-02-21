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21.02.2020  10:12   

В Харькове спасатели со всей Украины толкали гири (ФОТО)

20 февраля на базе Национального университета гражданской защиты Украины прошла Спартакиада-2020 ГСЧС Украины среди работников органов и подразделений гражданской защиты по гиревому спорту.


Фото: Василий Голосный

В мероприятии приняли участие более 120 спортсменов из разных областей Украины, которые соревновались в толчке и рывке гири весом 32 килограмма.

Среди известных спортсменов-гиревиков последних лет - чемпион Украины Сергей Финке (ныне - сотрудник ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области), призер мира, судья соревнований Спартакиады-2020 Анастасия Онацкая (сотрудница ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области), призер Украины, чемпион соревнований по гиревому спорту в зачет Спартакиады ГСЧС-17, 18, 19, магистр НУГЗУ Дмитрий Усачев, серебряный призер Украины 2018 и 2019 Роман Волков, курсант 2-го курса факультета оперативно-спасательных сил.

I место в общекомандном зачете заняла команда Национального университета гражданской защиты Украина (Харьков). 5 представителей НУГЗ, ставшие участниками соревнований, принесли команде победу. Среди них I места заняли Дмитрий Усачев в весовой категории до 73 килограммов и Роман Волков в весовой категории до 68 килограммов. Серебро получил Александр Свитченко в весовой категории до 78 килограммов, бронзу получили Богдан Гордиенко в весовой категории до 63 килограммов и Артем Шестопалов в весовой категории до 73 килограммов. Они являются воспитанниками заслуженного тренера Украины, чемпиона мира по гиревому спорту, старшего преподавателя кафедры физической подготовки НУГЗУ Вячеслава Кононовича.

Серебряным призером чемпионата ГСЧС по гиревому спорту стала команда Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности, бронзу завоевала команда Управления ГСЧС Украины в Волынской области.

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Тэги:  спорт, гиря, харьков, гсчс, спасатели, спартакиада
 
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