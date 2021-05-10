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10.05.2021  08:50   

Необычное световое 3D-шоу состоялось на Мемориале славы

Проекционное 3D-шоу, посвященное 76-й годовщине Победы во Второй мировой войне прошло в Харькове.


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У монумента Родине-Матери на Мемориале Славы установили световую аппаратуру, где с помощью проектора на Стелу Памяти высвечивались имена и фамилии участников Второй мировой войны- харьковчан, которые участвовали в разных сражениях.

Проекционное шоу, которое в Харькове устраивают впервые, собрало много сотен харьковчан. Под звуки молодежного симфонического оркестра прямо под открытым небом были зачитаны имена воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость Харькова и Украины. Световая инсталляция на памятник Родины матери, так называемая «Лента памяти», собрала большое количество откликов у харьковчан.

В целом День Победы в Харькове и области прошел спокойно без происшествий. За порядком следили более 2 тысяч полицейских и бойцов Нацгвардии.

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Тэги:  3d-шоу, мемориал славы, харьков
 
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