Необычное световое 3D-шоу состоялось на Мемориале славы

Проекционное 3D-шоу, посвященное 76-й годовщине Победы во Второй мировой войне прошло в Харькове.
У монумента Родине-Матери на Мемориале Славы установили световую аппаратуру, где с помощью проектора на Стелу Памяти высвечивались имена и фамилии участников Второй мировой войны- харьковчан, которые участвовали в разных сражениях.
Проекционное шоу, которое в Харькове устраивают впервые, собрало много сотен харьковчан. Под звуки молодежного симфонического оркестра прямо под открытым небом были зачитаны имена воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость Харькова и Украины. Световая инсталляция на памятник Родины матери, так называемая «Лента памяти», собрала большое количество откликов у харьковчан.
В целом День Победы в Харькове и области прошел спокойно без происшествий. За порядком следили более 2 тысяч полицейских и бойцов Нацгвардии.
День обещает долгожданные спокойствие и тишину. Любые виды интеллектуального отдыха вполне подойдут.
Синоптики обещают дождливые и ветреные выходные.
10 мая отмечается день памяти апостола и священномученика Симеона, сродника Господня.
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