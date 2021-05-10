10.05.2021 08:50

Необычное световое 3D-шоу состоялось на Мемориале славы

Проекционное 3D-шоу, посвященное 76-й годовщине Победы во Второй мировой войне прошло в Харькове.



РЕДПОСТ

У монумента Родине-Матери на Мемориале Славы установили световую аппаратуру, где с помощью проектора на Стелу Памяти высвечивались имена и фамилии участников Второй мировой войны- харьковчан, которые участвовали в разных сражениях.

Проекционное шоу, которое в Харькове устраивают впервые, собрало много сотен харьковчан. Под звуки молодежного симфонического оркестра прямо под открытым небом были зачитаны имена воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость Харькова и Украины. Световая инсталляция на памятник Родины матери, так называемая «Лента памяти», собрала большое количество откликов у харьковчан.

В целом День Победы в Харькове и области прошел спокойно без происшествий. За порядком следили более 2 тысяч полицейских и бойцов Нацгвардии.