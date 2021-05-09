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09.05.2021  10:17   

Харьковчане почтили память погибших во Второй мировой войне

Торжественное возложение цветов к Мемориалу Славы по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне состоялось сегодня, 9 мая, в Харькове.

В церемонии приняли участие ветераны войны, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, заместители городского головы, председатели районных администраций, военнослужащие, жители города. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братским захоронениям и памятнику Родине-Матери. 

Как отметил Игорь Терехов, харьковчане чтят праздник 9 Мая и приходят к Мемориалу, чтобы почтить память всех погибших в годы Второй мировой войны и поблагодарить за мирную жизнь еще живущих ветеранов.
 
«Я за эти дни побывал у многих ветеранов нашего города, которых, к сожалению, осталось не так много. Хочу сказать, что инициативу людей никогда не остановить. Посмотрите, сколько сегодня пришло людей на Мемориал, их никто не принуждал к этому. Многие пришли на колясках, просили их привезти.

Я прихожу сюда не только на 9 Мая. У нас есть традиция приходить на Мемориал 23 августа, и просто мы приходим сюда нашей командой. Потому что те чувства, которые здесь есть, они у каждого в душе, у каждого человека свои. У меня отец воевал. И я вспоминаю себя здесь маленьким, когда меня приводил отец со своими сослуживцами, и здесь отмечалось 9 Мая. Прежде всего это святой праздник, это традиции каждого харьковчанина, и мы должны их чтить. Здесь лежат люди, которые погибли за освобождение Харькова, погибли за освобождение нашей страны. Вчера ветеран, с которым я общался, сказал мне, что это народная победа, и эти традиции должны сохраняться. Это должно быть в душе у меня, у моих сыновей и в душе их сыновей», - подчеркнул после церемонии возложения Игорь Терехов. 
 
После возложения цветов в часовне в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», расположенной на Мемориале Славы, прошла поминальная служба по жертвам войны.

Напомним, в 21.00 на Мемориале Славы состоится реквием по погибшим. Данное мероприятие дополнят визуализированной картинкой с 3D иллюстрацией.

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Тэги:  мемориал, возложние, харьков
 
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