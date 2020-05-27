На Аллее звезд в саду Шевченко коммунальщики создают необычные клумбы (ФОТО, ВИДЕО)

Городские озеленители создают на Аллее звезд в саду Шевченко новые необычные клумбы с разнообразными узорами из тысяч растений с разноцветными цветами.
«На аллее «Харьковская сирень» одна большая клумба и вторая, чуть поменьше. Мы высадили здесь петунию, тагетис, альтернантеру, портулак, цинерарию. Петуния фиолетовая, красная и розовая с прожилками. Так же мы задекорировали клумбы декоративной щепой - синей, жёлтой, красной. В дальнейшем мы переходим на Сумскую. Мы уже начали выкапывать тюльпаны и так же будем продолжать посадку цветов» - сообщила Юлия Захарченко начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой».
Работы много, добавляет Юлия Захарченко. Ежедневно в саду Шевченко большая команда профессионалов работает, чтобы это обновленное место отдыха харьковчан было зеленым, ухоженным, сияло чистотой и яркими красками лета.
«В очередной раз прошу наших харьковчан соблюдать порядок в общественных местах. На наши клумбы не залазить, не вырывать. Потому что это очень тяжёлый труд и мы стараемся всю эту красоту делать для вас. Надеемся, что и вам понравится то, что мы делаем!» - обратилась к харьковчанам Юлия Захарченко.
Фото: Василий Голосный, Илья Пшеничный
Видео: Харьковские Известия
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