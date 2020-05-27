Главная Фото ЖКХ На Аллее звезд в саду Шевченко коммунальщики создают необычные клумбы (ФОТО, ВИДЕО)
27.05.2020  17:56   

На Аллее звезд в саду Шевченко коммунальщики создают необычные клумбы (ФОТО, ВИДЕО)

Городские озеленители создают на Аллее звезд в саду Шевченко новые необычные клумбы с разнообразными узорами из тысяч растений с разноцветными цветами.


Фото: Василий Голосный, Илья Пшеничный

«На аллее «Харьковская сирень» одна большая клумба и вторая, чуть поменьше. Мы высадили здесь петунию, тагетис, альтернантеру, портулак, цинерарию. Петуния фиолетовая, красная и розовая с прожилками. Так же мы задекорировали клумбы декоративной щепой - синей, жёлтой, красной. В дальнейшем мы переходим на Сумскую. Мы уже начали выкапывать тюльпаны и так же будем продолжать посадку цветов» - сообщила Юлия Захарченко начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой».
 
Работы много, добавляет Юлия Захарченко. Ежедневно в саду Шевченко большая команда профессионалов работает, чтобы это обновленное место отдыха харьковчан было зеленым, ухоженным, сияло чистотой и яркими красками лета.
 
«В очередной раз прошу наших харьковчан соблюдать порядок в общественных местах. На наши клумбы не залазить, не вырывать. Потому что это очень тяжёлый труд и мы стараемся всю эту красоту делать для вас. Надеемся, что и вам понравится то, что мы делаем!» - обратилась к харьковчанам Юлия Захарченко.

Фото: Василий Голосный, Илья Пшеничный
Видео: Харьковские Известия

Фотогалерея

Тэги:  клумба, цветы, харьков, сад шевченко, харьковзеленстрой, пейзаж
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.05 Общество Квіткове панно та різнобарвні змійки: озеленювачі прикрашають проспект Науки 20.05 ЖКХ На Деревянко высадили огромную клумбу «Мы любим Харьков»   18.05 Общество По вулиці Дерев'янка висаджують масштабний квітник
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 