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28.04.2020  17:30   

В саду Шевченко стартовала масштабная высадка цветов (ФОТО)

В саду Шевченко харьковские озеленители начали высадку цветов.


Фото: Василий Голосный

«Мы начали масштабную посадку клумб в саду Шевченко. У нас их 11 штук, приблизительная площадь более 2 500 метров квадратных. На них мы будем высаживать разнообразные цветы: тагетис жёлтый и оранжевый, колеус зелёный и красный, альтернантера коричневая и зелёная. Петуния разных цветов - голубая, бордовая, белая. Бегония с разными листьями либо зелёный лист, либо коричневый лист будет. Так же будет красная и розовая бегония. Каждая клумба будет по-своему оригинальна. Будет высажено более 200 000 цветов», - сообщила Юлия Захарченко, начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой».

Работы довольно много, добавляет Юлия Захарченко. Чтобы высадить такое большое количество клумб в саду Шевченко, озеленителям понадобится неделя, а то и больше. Ведь немаловажный фактор - погодные условия. Параллельно с высадкой цветов в месте отдыха продолжается кампания по высадке новых деревьев.

«Мы продолжаем озеленять сад. Мы уже высадили более 70 разнообразных деревьев и кустарников. В дальнейшем мы будем продолжать посадку кустарников, это будет пузыреплодник. Сейчас мы высаживаем клён остролистный и клён красный.  Я надеюсь,  когда закончится карантин и можно будет гулять в наших садах и парках, люди по праву оценят нашу работу», - сообщила Юлия Захарченко, начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой».

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Тэги:  цветы, сад шевченко, харьков, высадка, клумбы, харьковзеленстрой
 
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