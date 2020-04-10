10.04.2020 14:37

Харьковские озеленители продолжают весеннюю высадку цветов по городу (ФОТО)

Городские озеленители продолжают создавать новые цветочные шедевры по всему городу. Так, на этой неделе они высадили первые в этом году цветы на площадке у театра оперы и балета, в саду Шевченко, на Мемориале Славы.



Фото: Василий Голосный

На Мемориале Славы коммунальщики создали два гигантских флага Украины из желтых и синих виол. Сегодня они работают по улице Космической, где высаживают ярко желтые виолы.

«Длина клумбы 32 метра, ширина - 3 метра. Садим уже полюбившуюся харьковчанам виолу, с цветком. Очень хорошо цветок показывает себя в городских условиях, выдерживает минусовую температуру, так как высаживается сравнительно рано. И при этом сохраняет свою красоту. Высаженное количества цветка - 10 000. За ним будет уход: полив, взрыхление почвы и уборка сорняка» - сообщил Павел Скотаренко, начальник участка зеленого хозяйства СКП «Харьковзеленстрой» Шевченковского района.

В сквере по улице 23 Августа возле памятных стел высадили разноцветные виолы, проснулись после зимы и местами уже раскрыли свои лепестки тюльпаны.

«В осенний период Шевченковским районом высажено более 100 000 луковиц тюльпанов. Высажены они в жёлтом и красном цвете. По объектам - это канатная дорога, Саржин Яр, улица Космическая, проспект Науки. Более ранние сорта тюльпанов уже радуют жителей своей красотой, все остальные скоро расцветут. Они поливаются, убирается сорняк, за ними ежедневный уход для того, чтобы они радовали харьковчан своей красотой. Большая просьба к жителям Харькова и нашего района Шевченковского района - не рвите тюльпаны, не выкапывайте луковицы, не выгуливайте на наших цветниках своих собачек, домашних питомцев. Мы высаживаем цветы для вас, для харьковчан, для того, чтобы наш город был красивым!» - попросил харьковчан Павел Скотаренко.