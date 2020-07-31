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31.07.2020  21:24   

На озере в саду Шевченко добавилось растений (ФОТО)


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  сад шевченко, харьков, озеро, пейзаж
 
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