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26.06.2020  10:16   

Фонтаны на ХТЗ, Харьков (ФОТО)

Группа фонтанов находится в Александровском сквере, в начале Индустриального проспекта в Индустриальном районе Харькова. В вечернее время фонтаны подсвечиваются разноцветными огнями.


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  фонтан, хтз, харьков, пейзаж
 
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