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24.06.2020  15:51   

На берегах озера в саду Шевченко высадили необычные растения (ФОТО)

В саду Шевченко появилась новая достопримечательность - деревья в чашах.


Фото: Василий Голосный
Точнее, это декоративные кусты, достаточно высокие и очень красивые. А в конце лета они порадуют еще и плодами: темно-синими съедобными ягодами размером примерно 15 миллиметров. 
 
Это ирга ольхолистная или саскатун, или черничное дерево. Взрослое растение достигает высоты 4 метра.
 
«Растение ирга представляет собой кустарник или небольшое дерево. Её родиной считается Канада. Лишь в 16 веке о ней узнали в Европе. Произрастает растение во многих регионах, среди которых Африка, Америка и Дальний Восток. Часто можно увидеть иргу в лесу и в горах. Считается, что такому широкому распространению ирги поспособствовали перелетные птицы, которые переносили семена. В саду Шевченко на берегах озера в чаши мы высадили 7 таких растений, ещё предстоит посадка 8. Я думаю, что ирга станет той изюминкой, которая украсит наше озеро в саду Шевченко» - сообщила Юлия Захарченко, начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой».

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Тэги:  сад шевченко, озеро, харьков, ирга, деревья, пейзаж
 
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