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03.06.2020  09:54   

В сквере «Стрелка» открыли пляжный сезон (ФОТО)

В сквере «Стрелка» появился новый арт-объект: зеленая парочка, загорающая на коврике посреди газона.


Фото: Василий Голосный

Композиция выполнена из цветов, искусственных материалов и декоративной щепы.

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Тэги:  стрелка, арт-объект, харьков, пляжный сезон
 
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