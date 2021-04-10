Футбол. В 16-м туре чемпионата Второй лиги «Металл» нанес крупное поражение «Никополю» и стал на шаг ближе к Первой лиге

10.04.2021 15:11

9 апреля состоялись поединки 16-го тура Второй лиги Украины. "Металл", который уверенно лидирует в группе Б, без проблем обыграл "Никополь", занимающий десятое место в турнирной таблице.

За три недели до возобновления сезона у «Никополя» сменился главный тренер. Следует признать: при заступившем на эту должность Сергее Воробье молодая команда с Днепропетровщины заметно преобразилась. Жесткий гостевой прессинг приносил свои плоды более получаса. Пристрелка в исполнении Подлепенца, Демченко и Балули была опасной, однако первого гола болельщикам «Металла» пришлось подождать аж до 38-й минуты. Накладка от Терехова при попытке Ралюченко нанести очередной удар привела к назначению штрафного метрах в 22 от ворот «Никополя». Стандарт мастерски исполнил вчерашний именинник Балули: французский легионер словно рукой положил мяч в левый от себя верхний угол.

Перерыв был близок, но перед уходом в раздевалку харьковчане успели закрепить свой перевес еще одним шикарным голом. На этот раз Балули выступил уже в роли ассистента, запустив по правому флангу атаки Подлепенца. Евгений, раскидав по сторонам защитников, мощным ударом с левой едва не порвал сетку.

В дебюте второго тайма опасными ударами головой дважды напомнил о себе лучший бомбардир «Металла» Фомин. Отличиться нашему капитану не удалось, но порцию заслуженных аплодисментов от зрителей нападающий заслужил. Был еще момент, когда Руслан вбежал с мячом в штрафную и уже обыграл вратаря, однако не стал пробивать с острого угла, скинув мяч под удар Балули. «Блок» от защитника привел к угловому.

И все-таки счет в матче стал крупным. При этом вновь отличился Балули, на сей раз с пенальти, назначенного за фол Катеруши на Рязанцеве. Девятый номер «Металла» развел вратаря и мяч по разным углам, оформив тем самым свой первый дубль в футболке нашего клуба.

Был и четвертый гол, организаторами которого выступили молодые игроки «Металла» Рязанцев и Багачанский (первый ассистировал, второй забил). Но, к сожалению, в эпизоде лайнсмен допустил результативную ошибку, зафиксировав фейковый офсайд. Поэтому итоговым стал счет 3:0.

Для «Металла» это 12-я победа в чемпионате. С 38 очками команда Александра Кучера продолжает лидировать в группе Б Второй лиги. А уже в среду желто-синих ждет самый ближний выезд в сезоне: гостевой матч с «Перемогой» перенесен из Днепра на стадион «Металлист». Жаль, что предстоящая игра пройдет без зрителей – с 11 апреля Харьков будет в «красной зоне» карантина.

«Металл» – «Никополь» – 3:0 (2:0)

Голы: Балули, 38 (1:0), Подлепенец, 44 (2:0), Балули, 78 – с пенальти (3:0).

«Металл»: Каневцев, Демченко (Поступаленко, 46), Федорив, Мизюк, Подлепенец (Нехтий, 66), Люлька, Ралюченко, Жо (Рязанцев, 57), Балули (Багачанский, 84), Танчик, Фомин (Эберт, 75). Запасные: Денчук, Гуйе, Сикорский. Главный тренер – Александр Кучер.

«Никополь»: Коваленко, Лега (Слыщенко, 82), Полянский, Катеруша, Люсик (Таряник, 46), Кошеваров (Белоус, 66), Терехов, Бейер (к), Фомин, Жуков (Мельник, 90), Рогулин (Донец, 76). Запасные: Кучеренко, Омельченко. Главный тренер – Сергей Воробей.

Предупреждения: Демченко, 25; Нехтий, 87 – Люсик, 33; Рогулин, 39.

9 апреля. Харьков. Стадион «Металлист». 6 426 зрителей.

Удары в створ: 12 (6) – 0

Удары мимо: 7 (4) – 1 (1)

Угловые: 9 (4) – 1 (0)

Фолы: 17 (11) – 20 (12)

Офсайды: 2 (0) – 1 (0)