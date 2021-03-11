11.03.2021 17:19

Футбол. "Металлист" хотят передать в собственность Харькова

Имущество футбольного клуба "Металлист", как и часть главной футбольной арены Харькова, которая находится в подчинении области, должно пройти процедуру аудита и быть передано в коммунальную собственность Харькова.

Об этом заявил председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян.

"Мы все знаем о том, что секретарь горсовета Игорь Терехов и бизнесмен Александр Ярославский заявили о своем общем желании возродить футбольный клуб "Металлист". Уверен, что каждый из нас как патриот Харькова и области поддерживает эту инициативу. Потому что все мы помним те времена, когда "Металлист" был гордостью Харькова и каждый горожанин гордился тем, что один из лучших футбольных клубов Украины имел харьковскую прописку. До 2007 года стадион "Металлист" находился в городской собственности, но перед Евро-2012 он перешел под крыло областного совета. Потом, в 2013 году был продан уже новому владельцу клуба "Металлист" Сергею Курченко. Но после его отъезда в Россию и отказа от выполнения инвестиционных обязательств перед "Металлистом" снова вернулся в собственность областной громады. Считаю, что после того, как Игорь Терехов и Александр Ярославский заявили о намерении возрождении клуба, мы должны также сделать шаг на пути возрождения клуба — в ином случае нас не поймут, ни в Харькове и области, ни во всей Украине", - сказал он.

Напомним, в конце февраля Ярославский и Терехов договорились возродить "Металлист" на базе клуба из Второй лиги.

Справка. Стадион "Металлист" до 2007 был в собственности города, а перед Евро-2012 перешел "под крыло" области. Тогда же, в 2012 году, мэр Геннадий Кернес просил вернуть стадион в собственность города, чтобы он принадлежал громаде, а не частному лицу. Но этого не произошло.

В 2013 году "Металлист" купил у Александра Ярославского олигарх времен Януковича Сергей Курченко. Сумму сделки оценивали в 100 миллионов долларов. После Революции Достоинства Курченко сбежал из страны и перестал финансировать "Металлист". В то же время он отказался продавать его кому-либо, и в 2016 году клуб лишили профессионального статуса из-за больших долгов.