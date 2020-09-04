04.09.2020 14:10

У харьковчан есть возможность пройти интеллектуально-развлекательный квест

"Sport Quest" пройдет в рамках Спортивной ярмарки.



//sportevents.kharkiv.ua

Kharkiv Sport City и сеть городских квестов "ENcounter" приглашают принять участие в интеллектуально-развлекательном квесте "Sport Quest"

Спортивный квест состоится 12 сентября 2020 года в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького с 13:00 и до 16:00.

Старт игры раздельный. Ограничение на количество участников - 100 человек. Игра одиночная, но можно взять с собой одного-двух друзей. Длительность игры примерно одно время.

Регистрация на квест будет проходит в палатке, которая будет расположена первой по левой стороне от главного входа в парк. Рядом с палаткой будет зеленый флаг «ENcounter».

Все участники получат сувенирные браслеты, а победители получат призы.

Берите с собой удобную обувь, хорошее настроение и вперед за спортивными приключения!

Детальная информация по телефону: +38 (050) 301-51-54 или в телеграмму @telegaBD.

Напомним, что 12 сентября с 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького пройдет седьмая Спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица».