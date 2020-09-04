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04.09.2020  14:10   

У харьковчан есть возможность пройти интеллектуально-развлекательный квест

"Sport Quest" пройдет в рамках Спортивной ярмарки.


//sportevents.kharkiv.ua
Kharkiv Sport City и сеть городских квестов "ENcounter" приглашают принять участие в интеллектуально-развлекательном квесте "Sport Quest"
 
Спортивный квест состоится 12 сентября 2020 года в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького с 13:00 и до 16:00.
 
Старт игры раздельный.  Ограничение на количество участников - 100 человек.  Игра одиночная, но можно взять с собой одного-двух друзей.  Длительность игры примерно одно время.
 
Регистрация на квест будет проходит в палатке, которая будет расположена первой по левой стороне от главного входа в парк.  Рядом с палаткой будет зеленый флаг «ENcounter».
 
Все участники получат сувенирные браслеты, а победители получат призы.
 
Берите с собой удобную обувь, хорошее настроение и вперед за спортивными приключения!
 
Детальная информация по телефону: +38 (050) 301-51-54 или в телеграмму @telegaBD.
 
Напомним, что 12 сентября с 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького пройдет седьмая Спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица».
Тэги:  спортивная ярмарка, квест, харьков
 
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