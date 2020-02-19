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19.02.2020  16:49   

Футбол. Біля стадіону «Металіст» буде заборонено рух транспорту

Рух транспорту по пров. Власівському, вул. Храмова, вул. Державінській, вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Молочної до вул. Польової, буде заборонений з 17:30 до 22:30 у четвер, 20 лютого 2020 року.


//city.kharkov.ua
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням футбольного матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між командами «Шахтар» і «Бенфіка» (Португалія).
 
У цей час автобуси курсуватимуть наступним чином:
 
№68е і 232е здійснюватимуть висадку і посадку пасажирів на зупинці «Ст. метро «Проспект Гагаріна»;
 
№260е скоротить шлях руху так: - вул. Плеханівська - ст. м. «Завод ім. Малишева» (розворотне коло по вул. Нехаєнка біля залізничної станції «Балашівка»), висадка і посадка пасажирів - на зупинці «Ст. м. «Завод ім. Малишева»;
 
№244е: - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова і далі за маршрутом;
 
№251е: - пр. Московський - вул. Морозова і далі за маршрутом.
Тэги:  футбол, запрет движения, харьков, лига чемпионов, шахтер-бенфика
 
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