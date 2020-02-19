Футбол. Біля стадіону «Металіст» буде заборонено рух транспорту

Рух транспорту по пров. Власівському, вул. Храмова, вул. Державінській, вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Молочної до вул. Польової, буде заборонений з 17:30 до 22:30 у четвер, 20 лютого 2020 року.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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