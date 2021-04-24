Игорь Терехов на “Свободе Слова Савика Шустера” расказал свой рецепт национальной идеи

Комментируя результаты опроса о том, хотят ли украинцы выехать в другие страны на постоянное место проживания, и.о. мэра Харькова предложил объединить усилия городских и государственных властей для решения этой проблемы.
“Очень скоро между городами Украины будет конкуренция, чтобы удержать людей, – сказал Игорь Терехов во время прямого включения из Харькова. – Нам уже не хватает водителей на городской электротранспорт, не хватает работников в коммунальные предприятия. Столкнулись с пандемией – нет медиков”.
По мнению руководителя города, формированиепривлекательной национальной идеи, создание понятного и желанного будущего для нас и для наших детей именно в Украине, способно остановить отток людей заграницу. “Нужны общие усилия. Государственные программы, чтобы удержать людей. Все должно быть сделано и на государственном уровне, и на уровне города. Если будут комфортные условия, если люди будут любить свой город, они не захотят уезжать”, – считает Игорь Терехов.
Характерно, что ведущий передачи Савик Шустер отметил реакцию аудитории в студии во время выступления Терехова: “У Вас была 100% поддержка, когда Вы сказали что нам нужна национальная идея”.
Любые дела, требующие четкости, настойчивости и конкретики будут даваться легче обычного, так что не упустите хорошую возможность поставить все точки над i.
Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения
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