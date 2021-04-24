24.04.2021 12:16

Игорь Терехов на “Свободе Слова Савика Шустера” расказал свой рецепт национальной идеи

Комментируя результаты опроса о том, хотят ли украинцы выехать в другие страны на постоянное место проживания, и.о. мэра Харькова предложил объединить усилия городских и государственных властей для решения этой проблемы.



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“Очень скоро между городами Украины будет конкуренция, чтобы удержать людей, – сказал Игорь Терехов во время прямого включения из Харькова. – Нам уже не хватает водителей на городской электротранспорт, не хватает работников в коммунальные предприятия. Столкнулись с пандемией – нет медиков”.

По мнению руководителя города, формированиепривлекательной национальной идеи, создание понятного и желанного будущего для нас и для наших детей именно в Украине, способно остановить отток людей заграницу. “Нужны общие усилия. Государственные программы, чтобы удержать людей. Все должно быть сделано и на государственном уровне, и на уровне города. Если будут комфортные условия, если люди будут любить свой город, они не захотят уезжать”, – считает Игорь Терехов.

Характерно, что ведущий передачи Савик Шустер отметил реакцию аудитории в студии во время выступления Терехова: “У Вас была 100% поддержка, когда Вы сказали что нам нужна национальная идея”.