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01.04.2021  15:48   

Госуслуги онлайн: работники админцентров будут учить посетителей

Появилось специальное пособие по обучению.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
 
Минцифры совместно с Программой «U-LEAD с Европой» презентовали пособие, которое поможет работникам ЦПАУ научить посетителей получать государственные услуги онлайн. Кроме этого, пособие поможет читателям лучше понять процессы цифровизации в Украине и мире.
 
В пособии администраторы узнают:
 
– принципы предоставления электронных услуг;
 
– что нужно для того, чтобы воспользоваться электронными услугами;
 
– что такое электронная подпись и где ее получить;
 
– практические рекомендации, которые помогут обучать посетителей.
 
Заместитель Министра цифровой трансформации по развитию публичных услуг Людмила Рабчинская отметила, что благодаря администраторам украинцы могут научиться получать е-услуги на портале «Дія».
 
«Именно для этого в ЦПАУ предусмотрены зоны самообслуживания. В будущем эти посетители смогут получать услуги самостоятельно, что сэкономит время администраторов и позволит уменьшить нагрузку и очереди в ЦПАУ», – сказала Людмила Рабчинская.
 
Пособие доступно по ссылке.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  госуслуги, онлайн, харьков, обучение
 
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