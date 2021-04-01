01.04.2021 15:48

Госуслуги онлайн: работники админцентров будут учить посетителей

Появилось специальное пособие по обучению.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Минцифры совместно с Программой «U-LEAD с Европой» презентовали пособие, которое поможет работникам ЦПАУ научить посетителей получать государственные услуги онлайн. Кроме этого, пособие поможет читателям лучше понять процессы цифровизации в Украине и мире.

В пособии администраторы узнают:

– принципы предоставления электронных услуг;

– что нужно для того, чтобы воспользоваться электронными услугами;

– что такое электронная подпись и где ее получить;

– практические рекомендации, которые помогут обучать посетителей.

Заместитель Министра цифровой трансформации по развитию публичных услуг Людмила Рабчинская отметила, что благодаря администраторам украинцы могут научиться получать е-услуги на портале «Дія».

«Именно для этого в ЦПАУ предусмотрены зоны самообслуживания. В будущем эти посетители смогут получать услуги самостоятельно, что сэкономит время администраторов и позволит уменьшить нагрузку и очереди в ЦПАУ», – сказала Людмила Рабчинская.