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08.02.2021  18:19   

СБУ проведет в Харькове контрдиверсионные учения

Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

 
Служба безопасности Украины анонсировала масштабные учения по противодействию диверсионным проявлениям на территории города Харькова и Харьковской области, которые пройдут с 9 по 12 февраля.
 
Отмечается, что целью проведения указанных учений является обеспечение эффективного реагирования государственной антитеррористической системы на угрозы совершения террористического акта или диверсии, а также минимизации их последствий.
 
В ведомстве приносят извинения за временные неудобства и просят харьковчан и гостей города с пониманием отнестись к необходимости проведения противодиверсионных учений.
 

Ранее Редпост писал, что киберспецы Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб Российской Федерации.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, учения, харьков
 
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