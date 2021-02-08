08.02.2021 18:19

СБУ проведет в Харькове контрдиверсионные учения

Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Служба безопасности Украины анонсировала масштабные учения по противодействию диверсионным проявлениям на территории города Харькова и Харьковской области, которые пройдут с 9 по 12 февраля.

Отмечается, что целью проведения указанных учений является обеспечение эффективного реагирования государственной антитеррористической системы на угрозы совершения террористического акта или диверсии, а также минимизации их последствий.

В ведомстве приносят извинения за временные неудобства и просят харьковчан и гостей города с пониманием отнестись к необходимости проведения противодиверсионных учений.

Ранее Редпост писал, что киберспецы Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб Российской Федерации.