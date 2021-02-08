08.02.2021 18:04

Повышение пенсионного возраста: половина украинцев не получит выплаты в 60 лет

Женщины и мужчины будут выходить на пенсию в одинаковом возрасте - в 60 лет. Трудовой стаж с каждым последующим годом будет увеличиваться до 2028 года. Процесс в стране уже запустили.

В 60 лет пенсию получат далеко не все. В Украине в скором времени планируется очередное повышение пенсионного возраста для женщин. Кроме того, будут повышаться и требования к стажу. Как отмечают специалисты, в результате этих процессов, через шесть лет около половины населения 60-летнегоо возраста останется без соответствующих выплат. Поэтому в апреле 2021 года состоятся следующие изменения:

Пенсионный возраст повысят для женщин. Если сейчас они могут выходить на заслуженный отдых (если хватает стажа) в 59,5 лет, то с 1 апреля придется работать на полгода больше. Фактически права мужчин и женщин будут равными, общий пенсионный возраст составит 60 лет.

Однако, согласно законодательству, не все смогут рассчитывать на выплаты с этого возраста. С января 2020 года требования к стажу увеличатся на 12 месяцев. В результате этого украинцы, у которых не будет нужного стажа, будут работать до 63 или 65 лет.

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа

Уже с января 2023 для выхода на заслуженный отдых в шестьдесят, надо иметь минимум тридцатилетний стаж. По мнению экспертов, такие требование не смогут выполнить большинство украинский. В результате число тех, кто будет работать до 63, и 65 лет начнет расти.

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 30 и более лет стажа;

в 63 года выходить на пенсию те, у кого от 20 до 30 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 20 лет стажа

Январь 2024 года окажется еще сложнее для тех, кто хочет уйти на пенсию. В 60 лет могут рассчитывать на обеспечение те, у кого есть 31 год стажа, в 63 - от 21 до 31 года стажа, в 65 - у кого от 15 до 21 года профессионального стажа. Поэтому каждый год, вплоть до января 2028 года пенсии будут добавлять по одному необходимом году трудового стажа. В результате чего, по информации приведенной министерством социальной политики, около 45% украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет. 40% придется работать до 63, 5% - до 65.