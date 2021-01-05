Главная Новости Общество Харьковские Урбан-парки и Саржин Яр вошли в 15 лучших урбанистических проектов десятилетия в Украине
05.01.2021  12:50   

Харьковские Урбан-парки и Саржин Яр вошли в 15 лучших урбанистических проектов десятилетия в Украине

Украинский журнал «Хмарочос», специализирующийся на урбанистике и архитектуре, обнародовал перечень 15 лучших урбанистических проектов десятилетия в Украине. В него вошли 15 «муниципальных проектов из разных городов Украины, которые стали воплощением нового взгляда на комфортную среду и примером для последующих изменений уже в 2020-х годах». Больше всего — из Львова. Но есть и два харьковских: Урбан-парки и Саржин Яр. Урбан-парки, которых уже три в Харькове, стали единственным проектом уличных культур в списке.

 
Сейчас в Харькове работают три урбан-парка: на бульваре Юрьева, в Молодежном парке и Холодногорском сквере. В 2021 году планируется открытие еще трех урбан-парков: в парке Победы и на пересечении улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей. Еще один урбан-парк планируют открыть на территории школы №11 (Немышлянский район Харькова) — в разработке проекта участвовали ученики и учителя школы.
 
 
«Наши урбан-парки в этом рейтинге — единственные представители уличной культуры, а также один из немногих проектов, в создании которого активное участие принимает комьюнити — то есть люди, которые будут этим пользоваться, — объясняет соучредитель «Центра уличных культур» Егор Матюхин. — Этот принцип — работать вместе с комьюнити — оправдывает себя каждый раз. Поэтому мы хотим по всей Украине привлекать представителей уличной культуры к преобразованиям собственных городов. В новом десятилетии уличная культура должна стать неотъемлемой частью городской жизни».
 
Сейчас ОО «Центр уличных культур» вместе с Украинским культурным фондом проводят первый в Украине конкурс идей проектов уличной культуры. Общий бюджет лота в 10 млн грн будет распределен между лучшими идеями со всей страны (от 100 тыс. до 700 тыс. грн на один проект). Форматы могут быть разными: от видеороликов и граффити до фестивалей и концертов уличных культур или урбан-парков. Организаторы ожидают онлайн-заявок от представителей уличных культур до 15 января.
 
В списке "Хмарочоса" также упоминаются проекты из городов Винница, Днепр, Житомир, Ивано-Франковск, Киев, Тернополь, Черкассы.
Источник:   Хмарочос
 Тэги:  урбан-парк, саржин яр, харьков, рейтинг
 
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