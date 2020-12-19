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19.12.2020  15:23   

Скончался харьковский борец Георгий Манучарян - РЕДПОСТ


Скончался харьковский борец Георгий Манучарян - РЕДПОСТ
Сегодня, 19 декабря, в 6 утра перестало биться сердце выдающегося человека, спортивной легенды Украины, Георгия Манучаряна
 
Каждый, кто в Харькове хоть когда-то занимался единоборствами, его знал.
 
На его счету 11 побед на чемпионатах мира по борьбе (вольная, греко-римская борьба, самбо). Последнюю свою победу  он одержал в Белоруссии на чемпионате мира среди мастеров по самбо 19 ноября 2020 года. Свои последние  дни жизни находился в больнице и был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.
 
 
Георгий был молод душой, и у него было много энергии, много планов, надежд. И его желание быть первым, чемпионом было во всем - вселяло огромные надежды в молодое поколение, для которого он был и остаётся авторитетом.
 
Ушёл из жизни чемпион, борец,  друг, любящий муж и отец. Родные, близкие, друзья и бывшие коллеги скорбят об утрате. 
Тэги:  георгий манучарян, дзюдо, вольная борьба, харьков
 
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