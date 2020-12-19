19.12.2020 15:23

Скончался харьковский борец Георгий Манучарян - РЕДПОСТ



Скончался харьковский борец Георгий Манучарян - РЕДПОСТ



Сегодня, 19 декабря, в 6 утра перестало биться сердце выдающегося человека, спортивной легенды Украины, Георгия Манучаряна

Каждый, кто в Харькове хоть когда-то занимался единоборствами, его знал.

На его счету 11 побед на чемпионатах мира по борьбе (вольная, греко-римская борьба, самбо). Последнюю свою победу он одержал в Белоруссии на чемпионате мира среди мастеров по самбо 19 ноября 2020 года. Свои последние дни жизни находился в больнице и был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.

Георгий был молод душой, и у него было много энергии, много планов, надежд. И его желание быть первым, чемпионом было во всем - вселяло огромные надежды в молодое поколение, для которого он был и остаётся авторитетом.

Ушёл из жизни чемпион, борец, друг, любящий муж и отец. Родные, близкие, друзья и бывшие коллеги скорбят об утрате.