Когда циклон с гололедом уйдет из Харькова – САД

Сегодня и завтра синоптики также прогнозируют осадки
По состоянию 9:00 утра 14 декабря наблюдаются осадки в виде дождя с мокрым снегом в Богодуховском, Красноградском и Харьковском районе.
Циклон который заходит со стороны Полтавы, по прогнозу синоптиков будет царить в области до среды 16 декабря. Температура воздуха будет колебаться от -3 ° С до + 2 ° С.
Такие погодные условия приведут к образованию на дорогах гололедицы.
Поэтому дорожная техника будет работать в круглосуточном режиме и будет обрабатывать противогололедными материалами дороги государственного значения, солобщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается снег, после полудня - мелкий дождь со снегом, ближе к вечеру - мелкий снег.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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