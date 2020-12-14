14.12.2020 09:46

Когда циклон с гололедом уйдет из Харькова – САД

Сегодня и завтра синоптики также прогнозируют осадки



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По состоянию 9:00 утра 14 декабря наблюдаются осадки в виде дождя с мокрым снегом в Богодуховском, Красноградском и Харьковском районе.

Циклон который заходит со стороны Полтавы, по прогнозу синоптиков будет царить в области до среды 16 декабря. Температура воздуха будет колебаться от -3 ° С до + 2 ° С.

Такие погодные условия приведут к образованию на дорогах гололедицы.

Поэтому дорожная техника будет работать в круглосуточном режиме и будет обрабатывать противогололедными материалами дороги государственного значения, солобщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.