01.06.2020 14:11

У Харкові відкрили Центр доступу до цифрових можливостей (ФОТО)

Перший в Україні Центр доступу до цифрових можливостей відкрили сьогодні, 1 червня 2020 року, у Центрі надання адміністративних послуг на Гімназійній набережній, 26 у Харкові.



//city.kharkov.ua

У відкритті взяли участь заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська, а також партнер проєкту - представник «Powercode Academy» Ігор Клевцов.

Як повідомив віце-мер, в Центрі доступу харків'яни зможуть отримати інформацію про всі міські послуги, а також навчитися користуватися електронними сервісами Харкова. Зокрема, отримати цифровий електронний підпис, сформувати онлайн довідки на «Порталі електронних сервісів», зареєструвати особистий кабінет на медичному порталі «Helsi.me», записатися в електронні черги тощо. Також в центрі всі бажаючі зможуть пройти освітні курси на національній платформі «Дія. Цифрова освіта», після закінчення яких отримати відповідний сертифікат.

«Ми очікуємо великий попит на цей сервіс. Надалі ми обов'язково підкріпимо його цільовою програмою підвищення цифрової грамотності, яка включатиме в себе не тільки питання розміщення таких центрів, а й доопрацювання методологічних курсів, щоб інформація, яка тут надається, була зрозуміла і доступна харків'янам», - підкреслив Олег Дробот.

У центрі обладнано робоче місце, яке оснащено комп'ютером, навушниками, інформаційними матеріалами. Також для зручності відвідувачів працюватиме консультант, який допоможе швидко навчитися цифрової грамотності. Як зазначили партнери проєкту, при необхідності кількість робочих місць буде збільшено.

«Сьогодні практично увесь світ занурений у цифровий вимір, і ми бачимо велику користь у відкритті подібних центрів доступу, щоб якомога більше людей освоювали цифрові технології і сервіси. І можу сказати з упевненістю, що досвід Харкова в цій сфері - один з кращих в Україні», - зазначив Ігор Клевцов.

За словами Вікторії Китайгородської, найбільшою популярністю послуги центру користуватимуться, в першу чергу, у літніх людей, які не мають можливості вільного доступу до інтернету.

«На практиці ми бачимо, що дуже велика кількість городян, особливо похилого віку, які звертаються до нас за послугами, відчувають труднощі у використанні електронних сервісів. Тому ми з партнерами вирішили організувати таке робоче місце саме в ЦНАП. Я вважаю, такий крок надасть нові можливості городянам для доступу до цифрових технологій», - зазначила директор департаменту.

Скористатися робочим місцем всі бажаючі можуть щодня з 14:00 до 18:00, крім вихідних. Реєструватися для відвідування центру не потрібно, послуги надаються безкоштовно.

В рамках відкриття центру також відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між «Powercod Academy» та CDTO Харкова. Документ підписали Ігор Клевцов і Олег Дробот відповідно.

Віце-мер зазначив, що в планах міста - створити подібні робочі місця у всіх центрах надання адмінпослуг міста, а також в сервісних центрах мобільних операторів і магазинах з продажу смартфонів.