01.03.2021 14:44

Минцифра и Минздрав запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в Дії

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения запустило услугу "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19" в приложении и на портале Дія, а также через национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19. Зарегистрироваться в этот список сможет каждый желающий с 1 марта.

Алгоритм действий, как попасть в список ожидания на вакцинацию от COVID-19:

Как зарегистрироваться через портал Дія?

Чтобы попасть в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19, зайдите на портал Действие https://diia.gov.ua с помощью КЭП или BankID. Перейдите в раздел "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Укажите сферу деятельности. Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Как получить услугу через приложение Действие?

Дія 2.0. Скачать его можно по Дія до последней версии в маркетах, чтобы услуга была доступна. Чтобы зарегистрироваться через смартфон, загрузите и авторизуйтесь в мобильном приложении2.0. Скачать его можно по ссылке . В приложении можно авторизоваться через Приват24, Monobank, или BankID НБУ. Или обновите приложениепоследней версии в маркетах, чтобы услуга была доступна. Зайдите в раздел Услуги и выберите «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Укажите сферу деятельности. Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться. Проверьте свой номер телефона. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Как получить услугу через национальный контакт-центр МЗ?

Позвоните по номеру 0800 60 20 19. Укажите оператору свои данные (необходимо указать РНОКПП или серию и номер паспорта). Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.



Дополнительно:



Дорожной картой по вакцинации от COVID-19 предусмотрена такая последовательность вакцинации, учитывая чрезвычайно высокий риск инфицирования и развития коронавирусной болезни определенных целевых групп:

На первом этапе медицинские работники, работающие с пациентами с COVID-19, работники учреждений для пожилых людей, военнослужащие в ООС.

Во втором этапе - медицинские работники, пожилые люди 80+ и социальные работники.

В третьем этапе - люди в возрасте от 65 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, учителя и работники сферы образования.

В четвертом этапе - люди в возрасте от 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, лица, работающие и отбывают наказание в местах лишения свободы.

Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанных целевых групп, смогут вакцинироваться на пятом этапе.