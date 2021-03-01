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01.03.2021  14:44   

Минцифра и Минздрав запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в Дії

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения запустило услугу "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19" в приложении и на портале Дія, а также через национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19. Зарегистрироваться в этот список сможет каждый желающий с 1 марта.

Алгоритм действий, как попасть в список ожидания на вакцинацию от COVID-19:

Как зарегистрироваться через портал Дія?

  1. Чтобы попасть в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19, зайдите на портал Действие https://diia.gov.ua с помощью КЭП или BankID.
  2. Перейдите в раздел "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".
  3. Укажите сферу деятельности. 
  4. Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
  5. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Как получить услугу через приложение Действие?

  1. Чтобы зарегистрироваться через смартфон, загрузите и авторизуйтесь в мобильном приложении Дія 2.0. Скачать его можно по ссылке. В приложении можно авторизоваться через Приват24, Monobank, или BankID НБУ. Или обновите приложение Дія до последней версии в маркетах, чтобы услуга была доступна.
  2. Зайдите в раздел Услуги и выберите «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".
  3. Укажите сферу деятельности.
  4. Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
  5. Проверьте свой номер телефона.
  6. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Как получить услугу через национальный контакт-центр МЗ?

  1. Позвоните по номеру 0800 60 20 19.
  2. Укажите оператору свои данные (необходимо указать РНОКПП или серию и номер паспорта).
  3. Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
  4. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.


Дополнительно:

Дорожной картой по вакцинации от COVID-19 предусмотрена такая последовательность вакцинации, учитывая чрезвычайно высокий риск инфицирования и развития коронавирусной болезни определенных целевых групп:
На первом этапе медицинские работники, работающие с пациентами с COVID-19, работники учреждений для пожилых людей, военнослужащие в ООС.
Во втором этапе - медицинские работники, пожилые люди 80+ и социальные работники.
В третьем этапе - люди в возрасте от 65 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, учителя и работники сферы образования.
В четвертом этапе - люди в возрасте от 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, лица, работающие и отбывают наказание в местах лишения свободы.
Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанных целевых групп, смогут вакцинироваться на пятом этапе.

Источник:   Минцифры
 Тэги:  минцифра, запись на вакцинацию, дія
 
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