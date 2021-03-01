Минцифра и Минздрав запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в Дії

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения запустило услугу "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19" в приложении и на портале Дія, а также через национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19. Зарегистрироваться в этот список сможет каждый желающий с 1 марта.
Дополнительно:
Дорожной картой по вакцинации от COVID-19 предусмотрена такая последовательность вакцинации, учитывая чрезвычайно высокий риск инфицирования и развития коронавирусной болезни определенных целевых групп:
На первом этапе медицинские работники, работающие с пациентами с COVID-19, работники учреждений для пожилых людей, военнослужащие в ООС.
Во втором этапе - медицинские работники, пожилые люди 80+ и социальные работники.
В третьем этапе - люди в возрасте от 65 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, учителя и работники сферы образования.
В четвертом этапе - люди в возрасте от 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, лица, работающие и отбывают наказание в местах лишения свободы.
Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанных целевых групп, смогут вакцинироваться на пятом этапе.
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