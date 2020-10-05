05.10.2020 09:01

Участник марафона умер в больнице (Avantazh Kharkiv International Marathon)

Организаторы марафона приносят свои соболезнования близким и друзьям мужчины.



// Facebook

Евгений Колеров, которому в воскресенье, 4 октября, стало плохо во время забега на дистанцию в 21,1 километр, скончался в больнице. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в Facebook.

«На дистанции 21.1 км бегун Евгений Колеров потерял сознание. Парень из нашей команды пытался сделать все, чтобы помочь спортсмену, и скорая прибыла на место через несколько минут. Но в больнице сердце Евгения перестало биться. Мы приносим соболезнования близким, родственникам и жене», – сказано в сообщении.

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Организаторы забега пообещали предоставить материальную поддержку семье спортсмена. В ближайшее время станет известно, где и когда простятся с Евгением Колеровым.