Главная Новости Медицина Светлана Горбунова-Рубан: треть жителей Харькова узнают о том, что больны коронавирусом, случайно
13.08.2020  17:27   

Светлана Горбунова-Рубан: треть жителей Харькова узнают о том, что больны коронавирусом, случайно

Многие жители Харькова сдают тест на COVID-19 не потому, что у них подозревают коронавирус, а из-за необходимости получить справку об отсутствии заболевания.


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"Еще один момент, который нам добавляет немного цифр - это необходимость брать справку об отсутствии заболевания COVID-19. Люди идут в частные лаборатории, сдают этот анализ и получают положительный результат. Мы ежедневно имеем 20-30% положительных результатов", - комментирует заместитель городского главы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. 

Сведения передают в медучреждения, врачи выходят на связь с больными и оказывается, что они даже не подозревали, что болеют коронавирусом. 

"Выясняется, что кто-то вообще никаких симптомов не чувствовал за прошедший период времени. Кто-то говорит: да, немного покашливал, горло болело, а так чувствовал себя хорошо, поэтому не считал себя больным. Кто-то говорит - аллергическая реакция была на что-то, заложило нос, я перестал чувствовать запах. У каждого свои моменты возникают. А у кого-то вообще никаких моментов - бессимптомно", - рассказала Горбунова-Рубан. 

Источник:   lenta.ua
 Тэги:  медицина, харьков, коронавирус, карантин, горбунова
 
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