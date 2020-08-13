13.08.2020 17:27

Светлана Горбунова-Рубан: треть жителей Харькова узнают о том, что больны коронавирусом, случайно

Многие жители Харькова сдают тест на COVID-19 не потому, что у них подозревают коронавирус, а из-за необходимости получить справку об отсутствии заболевания.



://facebook.com

"Еще один момент, который нам добавляет немного цифр - это необходимость брать справку об отсутствии заболевания COVID-19. Люди идут в частные лаборатории, сдают этот анализ и получают положительный результат. Мы ежедневно имеем 20-30% положительных результатов", - комментирует заместитель городского главы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.



Сведения передают в медучреждения, врачи выходят на связь с больными и оказывается, что они даже не подозревали, что болеют коронавирусом.



"Выясняется, что кто-то вообще никаких симптомов не чувствовал за прошедший период времени. Кто-то говорит: да, немного покашливал, горло болело, а так чувствовал себя хорошо, поэтому не считал себя больным. Кто-то говорит - аллергическая реакция была на что-то, заложило нос, я перестал чувствовать запах. У каждого свои моменты возникают. А у кого-то вообще никаких моментов - бессимптомно", - рассказала Горбунова-Рубан.