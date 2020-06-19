19.06.2020 17:00

В Украине началась вторая волна коронавируса - Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса и обратился к Миннифраструктуры выступить по поводу ограничений по транспорту



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Об этом глава Кабмина заявил во время внеочередного заседания в пятницу, 19 июня.

Напрямую речь о закрытии метро не шла, но местные власти премьер попросил немедленно усилить карантинные меры.

"надо не готовиться к выборам а заняться здоровьем людей" - акцентировал Шмыгаль.

"Сегодня, к сожалению, очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат - сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием", - сказал Шмыгаль в начале заседания правительства.

Премьер отметил, что это очень тревожная статистика, которая говорит о начале новой волны заболевания.

"Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, - как хотите, можно называть, - волны заболеваемости коронавирусом", - сказал он.

Как считает Шмыгаль, единственный способ победить болезнь - соблюдение социальной дистанции, дезинфекция и масочный режим.

"Новые жертвы коронавируса, очередная волна роста заболеваний должны стать сигналом того, что это не фейк, не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом с каждым из нас. Даже те, кто переболел и выздоровел, настоятельно не рекомендуют болеть - это сложная болезнь с тяжелыми последствиями и довольно высоким уровнем летальности", - сказал Шмыгаль.

По окончании речи премьер поздравил медиков с наступающим праздником и попросил всех поприветствовать всех борцов с коронавирусом по новой традиции - аплодисментами.

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