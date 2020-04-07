07.04.2020 09:45

В Харькове критическая ситуация с донорской кровью

В связи с объективными обстоятельствами, связанными с пандемией коронавируса и карантином, уровень обеспеченности донорской кровью и ее компонентами в области сегодня снизился в три раза и находится на критической отметке.



// Telegram

Об этом в своем обращении сообщил председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов

«К сожалению, приближается момент, когда лечебные учреждения и больные будут чувствовать дефицит крови. Допустить этого ни в коем случае нельзя», – написал он.



По словам Чернова, обычно около 90% запасов крови в Харьковской области обеспечивались благодаря добровольным донорам. Ежегодно для нужд медицинских учреждений области в компонентах и ​​препаратах донорской крови заготавливается до 20 000 литров донорской крови. Это 35-40 тысяч донаций плазмы и крови в год.



Председатель облсовета обратился с просьбой ко всем, кто не ограничен в передвижении и не имеет противопоказаний по здоровью, сдать кровь.

Также организован подвоз: ежедневно в 10.00 Харьковский областной центр службы крови осуществляет доставку доноров от 5-го подъезда Госпрома. Во избежание скопления людей предварительно можно зарегистрироваться по ссылке http://bloodservice.org.ua, а также уточнить график работы пунктов сдачи крови в районах области.



«Донором может стать каждый здоровый человек, которому исполнилось 18 лет. При этом она должна весить не менее 50 килограммов, иметь давление не выше 170 на 100 и не ниже 90 на 60 мм рт. ст. Одна доза донорской крови составляет 450 граммов. Такое количество крови организм способен восстановить очень быстро. Более того, по многолетним наблюдениям, регулярная сдача крови полезна, поскольку стимулирует работу эндокринной и иммунной системы организма», – уточнил Сергей Чернов.



Глава облсовета отметил, что cдавать кровь сегодня - безопасно. Все доноры заполняют специальную анкету по вируса COVID-19 проходят термометрию, помещения Центра службы крови постоянно дезинфицируются, в соответствии с рекомендациями Минздрава.