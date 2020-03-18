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18.03.2020  16:52   

У місті створюють Єдиний медичний портал

Єдиний медичний портал, до якого будуть підключені всі 66 лікувальних установ міста, планують створити у Харкові.


//city.kharkov.ua
Як повідомив сьогодні, 18 березня, заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, на порталі харків'яни зможуть отримати будь-яку інформацію про лікувальні заклади міста, залишати відгуки про їхню роботу і лікарів.
 
Крім того, з 20 березня в місті запрацює новий медичний сервіс Helsi.me, за допомогою якого жителі міста зможуть записатися онлайн на прийом до будь-якого лікаря Харкова.
 
«В особистому кабінеті можна бачити історію візитів до лікаря і отримати доступ до своєї єдиної електронної карти. Також там можна буде отримати в електронному вигляді медичні рецепти, виписані лікарем, і план лікування пацієнта. Електронні рецепти зможуть оптимізувати роботу лікарів. В майбутньому ми підв'яжемо всю аптечну мережу під роботу цього сервісу, і харків'яни зможуть також там вибирати і замовляти ліки», - зазначив Олег Дробот.
 
Посилання на сервіс Helsi.me розміщене на сайтах всіх медустанов міста, в подальшому воно з'явиться і на Єдиному медичному порталі Харкова. «Ніхто не виключає, можливо, звичайного візиту в медустанову, але саме в сьогоднішній епідситуації важливо мінімізувати особистісні контакти і оптимізувати час. І для медицини в цілому важливо, щоб харків'яни максимально користувалися онлайн-сервісами, щоб ми забули, що таке черги під кабінетами тощо», - підкреслив Олег Дробот.
 
Віцемер підкреслив, що на новому сервісі будуть захищені медичні дані пацієнтів згідно з усіма національними стандартами.
 
Нагадаємо, сьогодні на сесії Харківської міської ради міський голова Геннадій Кернес оголосив 2020-й рік у Харкові роком медицини. У зв'язку з цим мер планує запустити «гарячу лінію» з медицини, де харків'яни зможуть поставити будь-які свої запитання в цій сфері.
 
Зазначимо, на сьогоднішній день в Харкові укладено з лікарями 1,1 млн декларацій. Всі, хто ще не встиг це зробити, зможуть передзаповнити декларацію на порталі Helsi.me.
Тэги:  карантин, единый медицинский квартал, харьков
 
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