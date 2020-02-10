10.02.2020 17:32

Грипп в Харькове: заболевших стало больше

В период с 3 по 6 февраля гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на Харьковщине заболели 7880 человек, из них 5470 - это дети.



//konkurent.in.ua

По сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших 21,8%, как за счет детского населения на 27,8%, так и взрослого – на 10,1%. Из числа заболевших детей удельный вес организованных составляет 90,7%, из них 74,7% – дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 21,2% – дошкольные учебные заведения.

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий, показатель заболеваемости составляет 296,24 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 29,8%.



При этом превышені уровни собственных эпидемических порогов в Близнюковском (в 2,6 раза), Боровском (на 4,8%), Валковском (на 15,3%), Великобурлукском (на 56,9%), Двуречанском (на 13,8 %), Змиевском (на 21,0%), Красноградском (на 8,2%), Краснокутском (на 47,6%), Коломацком (в 4,9 раза), Купянском (на 61,8%), Нововодолажском (на 39,1%), Первомайском (в 3,6 раза) и Печенежском (на 55,8%) районах.



Самый высокий показатель по области зарегистрировано в Коломацком районе – 2452,28 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Чугуеве – 113,83 на 100 тысяч населения.



С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 3,3% населения области – 87285 человек, из них дети до 17 лет – 54414 человек.

Госпитализированы 285 человек, из них 208 детей.



С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 1339 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены у 533 человек.

У 123 человек (выявлены вирусы гриппа, из них у 9 человек – вирус гриппа типа А (H3), у 38 – вирус гриппа типа А нетипичный, у 40 – вирус гриппа типа А (Н1) и у 36 – вирус гриппа типа В. У 214 больных выявлен вирус парагриппа, у 157 – РС-вирус и у 39% – аденовирус.



По состоянию на 10 февраля привито против гриппа 11712 человек, из них 4235 человек из групп риска.