Главная Новости ЖКХ Игорь Терехов подписал с заводом ФЭД меморандум о сотрудничестве (Горсовет)
06.10.2020  08:07   

Игорь Терехов подписал с заводом ФЭД меморандум о сотрудничестве (Горсовет)

Харьковские коммунальные предприятия получат уникальный летательный аппарат.


// city.kharkov.ua

Первый заместитель городского головы Игорь Терехов 5 октября подписал на Харьковском машиностроительном заводе «ФЭД» меморандум о сотрудничестве, направленном на совершенствование коммунальной инфраструктуры.

На предприятии создали беспилотник, который имеет широкий функционал, - от выявления аварийных участков на коммуникациях до определения степени загруженности дорог с точки зрения заторов. Как отметил Игорь Терехов, проект станет прорывом для Харькова и существенно усовершенствует работу всех городских служб.

«Прежде всего, мы сможем мониторить транспортные потоки и правильно выстраивать логистику движения транспорта, в том числе и регулировать работу светофоров. Кроме того, с помощью этого летательного аппарата мы сможем наблюдать за разрытиями, за аварийными ситуациями, которые возникают в городе, и своевременно их устранять. То же самое касается незаконной застройки: мы сможем оперативно реагировать на такие факты. Считаю, что этот меморандум даст импульс развитию наших взаимоотношений, ведь сегодня «ФЭД» - это одно из передовых предприятий европейского уровня», - подчеркнул Игорь Терехов.

Как рассказал  автор проекта Алексей Попов, такие системы разрабатываются за рубежом и широко используются в так называемых «умных городах».

«Мы рассчитываем, что Харьков станет первым городом в мире, который внедрит полностью автоматическую систему дистанционного мониторинга для нужд жилищно-коммунального хозяйства», - отметил он.

Сейчас проект находится на стадии согласования, и предполагается, что коммунальные предприятия вскоре начнут тестировать этот летательный аппарат.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехлв, меморандум, харьков, фэд, беспилотник
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.06 Власть В Харькове создадут муниципальное такси
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 