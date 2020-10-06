06.10.2020 08:07

Игорь Терехов подписал с заводом ФЭД меморандум о сотрудничестве (Горсовет)

Харьковские коммунальные предприятия получат уникальный летательный аппарат.



// city.kharkov.ua

Первый заместитель городского головы Игорь Терехов 5 октября подписал на Харьковском машиностроительном заводе «ФЭД» меморандум о сотрудничестве, направленном на совершенствование коммунальной инфраструктуры.



На предприятии создали беспилотник, который имеет широкий функционал, - от выявления аварийных участков на коммуникациях до определения степени загруженности дорог с точки зрения заторов. Как отметил Игорь Терехов, проект станет прорывом для Харькова и существенно усовершенствует работу всех городских служб.

«Прежде всего, мы сможем мониторить транспортные потоки и правильно выстраивать логистику движения транспорта, в том числе и регулировать работу светофоров. Кроме того, с помощью этого летательного аппарата мы сможем наблюдать за разрытиями, за аварийными ситуациями, которые возникают в городе, и своевременно их устранять. То же самое касается незаконной застройки: мы сможем оперативно реагировать на такие факты. Считаю, что этот меморандум даст импульс развитию наших взаимоотношений, ведь сегодня «ФЭД» - это одно из передовых предприятий европейского уровня», - подчеркнул Игорь Терехов.



Как рассказал автор проекта Алексей Попов, такие системы разрабатываются за рубежом и широко используются в так называемых «умных городах».



«Мы рассчитываем, что Харьков станет первым городом в мире, который внедрит полностью автоматическую систему дистанционного мониторинга для нужд жилищно-коммунального хозяйства», - отметил он.



Сейчас проект находится на стадии согласования, и предполагается, что коммунальные предприятия вскоре начнут тестировать этот летательный аппарат.