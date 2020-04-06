Главная Новости ЖКХ Опалювальний сезон закінчиться в четвер не для всіх
06.04.2020  14:35   

Опалювальний сезон закінчиться в четвер не для всіх

Завершення сезону не буде розповсюджуватись на лікарні и дитячі виховні заклади, які вже працюють по індивідуальним планам.


://city.kharkov.ua

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Опалення вимкнуть у житлових будинках і приміщеннях, обладнаних індивідуальними опалювальними приладами.

При цьому лікарні, навчальні заклади та інші установи побутового та соціально-культурного призначення зможуть здійснювати опалення приміщень у межах бюджетних призначень на відповідний період.

Источник:   ХГС
 Тэги:  отопление, цена, газ, тарифы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.04 ЖКХ Городской голова Харькова подписал распоряжение о завершении отопительного сезона 30.03 ЖКХ Отопление в Харькове отключат не раньше 15 апреля, но ситуация может измениться в зависимости от погодных условий. 10.03 ЖКХ «Харківські теплові мережі» перерахували вартість послуг за лютий
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 