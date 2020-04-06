Опалювальний сезон закінчиться в четвер не для всіх

Завершення сезону не буде розповсюджуватись на лікарні и дитячі виховні заклади, які вже працюють по індивідуальним планам.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес.
Опалення вимкнуть у житлових будинках і приміщеннях, обладнаних індивідуальними опалювальними приладами.
При цьому лікарні, навчальні заклади та інші установи побутового та соціально-культурного призначення зможуть здійснювати опалення приміщень у межах бюджетних призначень на відповідний період.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Солнце будет выглядывать из-за облаков, но не так часто, как хотелось бы. Без осадков.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
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