06.04.2020 14:35

Опалювальний сезон закінчиться в четвер не для всіх

Завершення сезону не буде розповсюджуватись на лікарні и дитячі виховні заклади, які вже працюють по індивідуальним планам.



://city.kharkov.ua

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес.



Опалення вимкнуть у житлових будинках і приміщеннях, обладнаних індивідуальними опалювальними приладами.

При цьому лікарні, навчальні заклади та інші установи побутового та соціально-культурного призначення зможуть здійснювати опалення приміщень у межах бюджетних призначень на відповідний період.