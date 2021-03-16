16.03.2021 10:58

Мегалозавр, волк и кенгуру: школы Харькова выбрали животных для спортивных эмблем

Школы, лицеи и гимназии всех районов города, учащиеся которых соревнуются за звание сильнейших в «Харьковских спортивных школьных лигах», определились с эмблемами для своих команд.

Напомним, чтобы эмблемы были выполнены в едином стиле, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта предложил дизайнерам следующую концепцию: наложить карту Харькова на карту континентов мира и разместить на ней районы города. Согласно этой концепции, районы разместились следующим образом: Cлободской район - в Африке, Шевченковский и Холодногорский районы поделили Северную Америку, на территории Южной - расположен Новобаварский район, в Европе - Киевский, в Азии - Московский и Немышлянский, Индустриальный район разместился в Австралии, а Основянский - в Антарктиде. В соответствии с территорией школьники выбирали животных (птиц, насекомых), которые обитали или обитают в этой местности, например, мегалозавр, мангуст, лев, гриф, волк, орел, кенгуру, каракал, леопард.



Персональный спортивный логотип учебные заведения смогут использовать на спортивной форме игроков школьных команд, своих страницах в социальных сетях и сайтах. Выбранное животное станет для детей своеобразным талисманом, который будет сопровождать их в течение всего обучения.



Разрабатывать логотипы будут студенты-дизайнеры Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Приняв участие в этом проекте, они получат первый опыт работы с реальным заказчиком. Этот проект реализуется в рамках сотрудничества Департамента по делам семьи, молодежи и спорта с вузами города.



Справка. «Харьковские спортивные школьные лиги» - соревнования среди школьников, которые ежегодно проводятся с октября по май и состоят из трех этапов - школьного, районного и городского. Цель проекта - развитие и популяризация физкультуры, спорта и здорового образа жизни у подрастающего поколения харьковчан. Соревнования проводятся по 11-ти видам спорта: бадминтону, баскетболу, баскетболу 3х3, волейболу, гандболу, черлидингу, легкой атлетике, регби, футболу, шахматам и армспорту.