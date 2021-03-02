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02.03.2021  12:32   

Сосиски, чипсы и газировка официально запрещены в школьных буфетах

С й марта в Украине начал действовать «Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования» утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины от 25.09.2020 №2205.

В санитарном регламенте существенно изменены подходы к организации питания. В школах разрешается организовывать кейтеринг (выездное обслуживание и питание), который должен соответствовать всем принципам и требованиям безопасности и качества продуктов.

Регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовых блюд, которые могут предлагаться детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ.

Что запрещено продавать в школах

В документе определен перечень пищевых продуктов, запрещается продавать в школьных буфетах. В частности:

– технологически обработанные мясные и рыбные блюда (в частности колбасы, сосиски, замороженные полуфабрикаты), рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства;
– чипсы, сухарики, снэки;
– сладкие газированные напитки, энергетические напитки и любых других напитков с содержанием добавленных сахаров;
– кондитерские изделия, сладкие зерновые продукты с содержанием сахаров более 10 г на 100 г готового продукта;
– изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты;
– непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
– непастеризованные соки;
– кофе и кофейные напитки.

Что дети будут есть в столовых

Санитарным регламентом установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся - это злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты, мясные и рыбные блюда, согласно нормам питания, утвержденным Постановлением КМУ от 22.11.2014 №1591.

Урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями. Теперь в случае, если есть справка от семейного врача или педиатра об определенных диетические потребности ребенка, владелец заведения обязан организовать отдельное питание с учетом рекомендаций врача.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  школа, питание
 
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