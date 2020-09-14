У школах Харкова проводять дезінфекцію приміщень (ФОТО)

Обов'язкова дезінфекція приміщень проводиться з 12 вересня у всіх школах міста Харкова.
У зв'язку із загостренням епідеміологічної ситуації в регіоні міський голова Геннадій Кернес доручив протягом вересня-жовтня провести дезінфекцію приміщень усіх харківських шкіл.
Як повідомили у Департаменті освіти, дезінфекцію проводять фахівці громадської організації «ЗооКонтроль». Обробляють приміщення за допомогою генератора гарячого туману, який заряджається дезинфікуючим засобом «Бланідаз-актив» у концентрації, безпечній для людей. Дезінфікуючий розчин під високим тиском потрапляє в кожну щілину, і через пів години після обробки приміщення стає стерильно чистим.
Зазначимо, що в серпні на сесії міської ради було виділено кошти на придбання у школи безконтактних термометрів, дезінфікуючих розчинів і засобів індивідуального захисту для учасників освітнього процесу. Перед початком нового навчального року навчальні заклади отримали 1 млн масок. Це був третій транш із забезпечення жителів міста безкоштовними масками, перші два здійснили навесні.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год.
влажность:
давление:
ветер: