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14.09.2020  13:21   

У школах Харкова проводять дезінфекцію приміщень (ФОТО)

Обов'язкова дезінфекція приміщень проводиться з 12 вересня у всіх школах міста Харкова.


// city.kharkov.ua

У зв'язку із загостренням епідеміологічної ситуації в регіоні міський голова Геннадій Кернес доручив протягом вересня-жовтня провести дезінфекцію приміщень усіх харківських шкіл.

Як повідомили у Департаменті освіти, дезінфекцію проводять фахівці громадської організації «ЗооКонтроль». Обробляють приміщення за допомогою генератора гарячого туману, який заряджається дезинфікуючим засобом «Бланідаз-актив» у концентрації, безпечній для людей. Дезінфікуючий розчин під високим тиском потрапляє в кожну щілину, і через пів години після обробки приміщення стає стерильно чистим.

Зазначимо, що в серпні на сесії міської ради було виділено кошти на придбання у школи безконтактних термометрів, дезінфікуючих розчинів і засобів індивідуального захисту для учасників освітнього процесу. Перед початком нового навчального року навчальні заклади отримали 1 млн масок. Це був третій транш із забезпечення жителів міста безкоштовними масками, перші два здійснили навесні.

Источник:   ХМР
 Тэги:  школа, дезтнцекция, карантин, коронавирус, харьков
 
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