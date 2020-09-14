14.09.2020 13:21

У школах Харкова проводять дезінфекцію приміщень (ФОТО)

Обов'язкова дезінфекція приміщень проводиться з 12 вересня у всіх школах міста Харкова.



// city.kharkov.ua

У зв'язку із загостренням епідеміологічної ситуації в регіоні міський голова Геннадій Кернес доручив протягом вересня-жовтня провести дезінфекцію приміщень усіх харківських шкіл.

Як повідомили у Департаменті освіти, дезінфекцію проводять фахівці громадської організації «ЗооКонтроль». Обробляють приміщення за допомогою генератора гарячого туману, який заряджається дезинфікуючим засобом «Бланідаз-актив» у концентрації, безпечній для людей. Дезінфікуючий розчин під високим тиском потрапляє в кожну щілину, і через пів години після обробки приміщення стає стерильно чистим.



Зазначимо, що в серпні на сесії міської ради було виділено кошти на придбання у школи безконтактних термометрів, дезінфікуючих розчинів і засобів індивідуального захисту для учасників освітнього процесу. Перед початком нового навчального року навчальні заклади отримали 1 млн масок. Це був третій транш із забезпечення жителів міста безкоштовними масками, перші два здійснили навесні.