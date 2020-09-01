Начало учебного года: как проходит 1 сентября в харьковских школах

Сегодня, 1 сентября, в Харькове, который входит в «оранжевую» карантинную зону, все школы начинают работу в обычном режиме, но без массовых торжественных линеек.
Дети после полугодового перерыва сядут за парты.
По информации мэрии, в городе 186 коммунальных и 22 частные школы откроют свои классы для 136 тысяч учеников.
Накануне каждая школа придумала свой праздник первого звонка, разработала график занятий для младших, средних и старших классов. Родителей проинструктировали об особенностях нового учебного года, рассказали, когда приходить, что с собой брать и что нужно знать детям.
К примеру, в харьковской гимназии №116 торжественная линейка в День знаний, по просьбе родителей, состоится. Однако не для всех, а для учеников 1-х и 11-х классов. Каким будет 1 сентября в других школах Харькова, рассказали родители школьников.
По словам мамы четвероклассника Юлии, в их гимназии праздник первого звонка проведут тоже для первоклашек и 11-классников. Всех родителей учительница предупредила – в школу на заходить, детей приводить по очереди, чтобы более 10 не собирались.
«Наша школа открывается в 8:00. Заходить нам со стороны спортплощадки. До половины девятого дети должны успеть пройти термометрию. Нас предупредили: если дети пользуются антисептиками, то делать это можно при входе в школу, в классе запретили, поскольку у других может быть аллергия. На первом уроке отведено 15 минут времени для завтрака: детям рано вставать, многие не успеют или не захотят поесть. На обед, если будут ходить, то только с учителем. Из школы наш 4 класс будет выходить тоже в сопровождении учителя», - рассказала Юлия.
«1 сентября каждый класс приходит в школу в строго назначенное время. Наши девятиклассники идут на 9:15. Заходить будут со стороны центрального входа школы. Остальным классам распределили, кто и с какого входа, и на который час. За 10 минут у них измерят температуру и запустят в школу. Урок начнется в 9.25. На первый день назначено пять уроков, среди которых - классный час. Все уроки проведут в одном кабинете. В столовую каждый класс пойдет в строго назначенное время. Каждому сказали принести с собой бутылку воды, потому что в школе питьевой воды нет. По окончанию уроков всем выдадут учебники. Вот такой первый день учебы», - рассказала еще одна мама харьковского школьника Ирина.
Как ранее заявляла директор департамента образования мэрии Ольга Деменко, 1 сентября школы города Харькова начнут работать в обычном режиме, но, учитывая карантинные ограничения, городские власти будут оперативно реагировать на возможное изменение ситуации.
Напомним, 1 сентября в Харькове стартует первый этап городского проекта «Онлайн-школа», в котором примут участие 27 самых крупных школ Харькова.
«Мы охватим почти 30 тысяч школьников, то есть 25% всех харьковских учеников. Для них будет доступен весь потенциал дистанционного обучения, на случай карантина. А если разрешат детям ходить в школу и учится как обычно, то в рамках этого проекта классные руководители будут отрабатывать дистанционное общение с родителями, информировать их об учебном процессе, используя систему онлайн-обучения», - отметила Ольга Деменко.
Ранее первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что городская власть уделила большое внимание вопросам безопасности и развития инфраструктуры учебных учреждений.
«Город полностью взял на себя обеспечение физической охраны в школах. Кроме того, в 142 школах и 43 детсадах установлены камеры видеонаблюдения, треть всех учебных учреждений оборудована автоматической системой пожарной сигнализации. За последние годы мы реконструировали 110 школьных стадионов, установили 21 мини-стадион в детсадах, и вся эта работа будет продолжена», - отметил Терехов.
Первый осенний месяц обещает быть динамичным и результативным. Конечно, не обойдется без трудностей, однако большинство смогут их разрешить.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год. в этот день, но в прошлом веке началась Вторая мировая война и открыли первый супермаркет.
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